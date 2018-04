Réagissez

Les APC d’Aït Mahmoud, Aïn El Hammam, Draâ El Mizan et Aïn Zaouïa sont toujours bloquées. Ces Assemblées, issues des dernières élections locales, n’arrivent pas à composer leurs exécutifs respectifs.

Les causes de ces blocages différent d’une APC à une autre. Au niveau de la commune de Aïn El Hammam, un bloc formé par les élus du RCD et du FFS empêchent le maire MPA de constituer son exécutif et d’installer les différentes commissions. A signaler que dans cette commune, le budget primitif n’est pas encore adopté, ce qui engendrera, si la situation perdure, un dysfonctionnement de taille, notamment le blocage des salaires des fonctionnaires, l’arrêt des cantines et du ramassage scolaires, en plus de la voirie, sans oublier la paralysie de l’ensemble des projets communaux.

A rappeler que le MPA avait obtenu 8 sièges, le FFS 7 et le RCD 4 lors du dernier scrutin. A Draâ El Mizan, le FFS avait obtenu une majorité relative, mais n’arrive toujours pas à constituer son exécutif à cause d’un bloc constitué par les élus du RCD, du FLN et des Indépendants, qui ne compose pas avec le maire FFS.

A Aït Mahmoud, le maire RCD n’arrive pas lui non plus à composer son exécutif et à installer les commissions. Les élus du TAJ, du FFS et du MEN ont rejeté les propositions du P/APC. A Aïn Zaouïa, le maire FLN s’est retrouvé face aux élus du RCD, du PT et des Indépendants.

Rappelons que le directeur de la réglementation générale de Tizi Ouzou, abordé sur cette question précise, a répondu que «si les blocages perdurent, le wali prendra des mesures pour permettre le bon fonctionnement de ces APC».