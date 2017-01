32% d’avancement

Réagissez

Le délai de réalisation fixé initialement expire en...

L’axe autoroutier devant rallier la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest tarde à voir le jour.

Le projet est prévu sur 48 km, entre la localité de Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou), et celle de Djebahia (Bouira). Le délai de réalisation a été fixé à 36 mois et les travaux ont été entamés en mars 2014. Le taux d’avancement global du chantier est actuellement estimé à moins de 32%, alors que le délai initial d’exécution expire dans quelques semaines.

De nombreuses contraintes entravent le tracé de la pénétrante, notamment sur le tronçon de 36 km qui se trouve sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Les problèmes posés sont notamment d’ordre technique, vu la nature du sol. Mais il y a aussi les oppositions des propriétaires de terrain et les procédures d’expropriation, ou encore les travaux de déviation de divers réseaux d’assainissement, d’énergie et d’eau potable.

Selon le dernier rapport rendu public par la direction des travaux publics de la wilaya, la contrainte la plus importante réside dans la délocalisation de 63 maisons recensées sur le tracé de ce projet d’envergure, dont la réalisation a été confiée, pour rappel, au groupement algéro-turc Ozgun-Nutrol-Engora).

Certaines familles contestent les taux fixés pour les indemnisations de leur terrain par les services des Domaines. C’est le cas de 23 familles de la localité de Ouled Aïssa, à Draâ El Mizan. Les propriétaires de sept maisons et trois hangars au village Maâmar, à Aït Yahia Moussa, réclament, pour leur part, le changement pur et simple du tracé. Pas moins de 25 baraques doivent subir le même sort, dont une majorité recensée au niveau de la «casse auto», sur la RN 25 en direction de Draâ El Mizan. Le maître d’ouvrage souligne dans son rapport l’existence de contraintes relatives à des réseaux, comme celui de l’électricité. Il s’agit de 31 réseaux de basse, moyenne et haute tensions, dont seuls 10 ont été déviés. Le réseau d’alimentation en gaz naturel est aussi concerné, avec la déviation de 20 conduites, notamment à Tadmaït.

Douze conduites d’alimentation en eau potable (AEP) à Draâ Ben Khedda, un réseau d’assainissement et deux réseaux de fibre optique attendent aussi d’être déviés afin de permettre aux travaux d’avancer. La commission d’aménagement du territoire de l’APW de Tizi Ouzou avait déploré lors de la dernière session ces retards. Elle a aussi pointé du doigt le manque de moyens humains et matériels déployés par le maître d’œuvre sur les différents chantiers en cours, appelant au passage au renforcement des effectifs, et du parc d’engins. Des contraintes d’ordre financier peuvent également se poser et retarder la livraison de la pénétrante autoroutière. L’enveloppe initiale de 55 milliards de dinars allouée au projet ne suffira pas à couvrir les retards, une situation aggravée par la mauvaise conjoncture financière que connaît le pays.