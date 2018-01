3100 offres proposées en 2017

Réagissez

80% des offres d’emploi proviennent du secteur privé

Près de 3100 offres d’emploi ont été refusées en 2017 par les inscrits à l’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM) de Tizi Ouzou, a indiqué son responsable, Yazid Tizerarine, à l’occasion de la présentation du bilan du secteur il y a quelques jours.

Il s’agit notamment d’offres recensées dans le secteur du bâtiment, avec près de 1220 postes disponibles, dans celui de l’industrie, avec quelque 1000 postes, ou encore dans les services et l’agriculture, avec respectivement 520 et 188 postes. Les raisons invoquées sont «la précarité des emplois proposés, surtout lorsque l’on sait que 90% de ces offres concernent le secteur privé qui trouve d’ailleurs de moins en moins de preneurs», ajoute le même responsable. Le directeur de l’emploi de la wilaya, Mustapha Aouci, intervenant à ce sujet à la même occasion, estime pour sa part que les jeunes préfèrent de loin le secteur public qui offre plus d’avantages et de stabilité, même si l’offre y est moins importante.

Il explique que la précarité au niveau du privé se caractérise par «les salaires fixés très souvent au minimum garanti, soit 18 000 DA», dira-t-il, ajoutant que cette somme est assurée par l’Etat et l’employeur ne fait aucun effort de sa part pour améliorer ce salaire. «Aussi, la permanisation de l’employé intervient rarement après la fin de la période du contrat à l’AWEM», d’après le directeur de l’emploi.

L’AWEM de Tizi Ouzou a enregistré en 2017 près de 18 000 offres d’emploi dans le cadre du dispositif classique, avec une prévalence du secteur privé national et étranger avec un taux de 80%, soit 15 480 offres, selon le directeur de cette agence. Les postes d’emploi proposés durant la même période ont concerné le bâtiment, où près de 6730 offres avaient été recensées, suivi de l’industrie, avec près de 5 200 offres. L’AWEM a aussi noté en 2017 un dépôt de 50 500 demandes d’emploi, dont 19 900 émanant des femmes.

Les jeunes âgés de moins de 35 ans représentent 70% de cette demande, et les universitaires viennent en pole position avec plus de 44% des demandes. Le cumul des dossiers déposés est évalué à près de 29 200 demandes d’après les chiffres de l’agence. Les statistiques dévoilées à l’occasion de la journée sur l’emploi, ainsi que l’offre de travail, ont dépassé le nombre de 2 000 pour le Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) où l’AWEM a réalisé 1710 placements durant cette même année.

L’offre dans le cadre du Contrat de travail aidé (CTA) a avoisiné les 2500 postes. Le nombre de placements effectués pour ce même contrat est estimé à près de 2050, selon le bilan de l’agence.