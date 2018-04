300 exposants attendus

Réagissez

Les saveurs du terroir et les paniers gourmands seront à l’honneur au 1er Salon national (Snast) dédié à aux produits ruraux traditionnels, qui se tiendra au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou du 25 avril au 2 mai.

Organisée par l’agence Team Event’s, sous le patronage du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, cette rencontre verra la participation de quelque 300 exposants issus de 18 wilayas du pays. Au programme des expositions de produits ayant trait à la richesse agricole, artisanale, culinaire, touristique et culturelle de l’Algérie, des conférences sur les thématiques de la commercialisation, la transformation des produits du terroir, la labellisation et la certification, ainsi que des concours culinaires et des activités culturelles et artistiques.

Cette manifestation vise à promouvoir les produits du terroir algérien et à mettre en exergue leur apport à l’économie, ainsi qu’à mettre en valeur l’art culinaire national avec sa richesse et sa diversité, ont indiqué les organisateurs. Le développement et la promotion des produits du terroir est un «véritable moteur et une alternative prometteuse pour le développement économique. En Algérie, il existe une politique volontariste pour identifier, labelliser, protéger, encourager et commercialiser le produit de nos terroirs», souligne la représentante de Team Event’s.

Pour les organisateurs de ce premier Salon du genre, les acteurs concernés par ce créneau porteur sont appelés à coordonner et à travailler en réseaux afin de développer les produits de terroir et d’en faire un marché à forte valeur ajoutée pour le pays. «L’Algérie renferme une grande richesse et une diversité en terroir. Il est temps de donner un espace aux agriculteurs, producteurs et artisans algériens de produits de terroir et offrir un événement à la hauteur pour valoriser et célébrer cette richesse».

Des prix des meilleurs paniers gourmands, décoration de stand, représentation de wilaya et plat traditionnel seront décernés à l’occasion de ce Salon, a-t-on annoncé.