2558 candidats concernés par le baccalauréat

Réagissez

La deuxième session de l’examen du baccalauréat devant se tenir du 13 au 18 juillet prochain concernera 2558 candidats retardataires ou absents dans la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué le chargé de la communication auprès de la direction de l’éducation.

Il souligne qu’ils sont au total 1398 garçons et 1160 filles attendus pour cette deuxième chance. La majorité de ces candidats, à savoir 2 366 d’entre eux, sont des candidats libres, alors que les 192 restants représentent les élèves scolarisés. La direction de l’éducation de la wilaya a prévu l’ouverture de neuf centres d’examen, mobilisant ainsi un personnel de plus de 1000 encadreurs et surveillants afin d’«assurer une organisation dans les meilleures conditions à cette deuxième session».

Les centres d’examen sont tous localisés au niveau du chef-lieu de wilaya, soutient le même représentant de la direction, ajoutant que les candidats scolarisés seront tous regroupés au lycée Hamki Idir, dans la nouvelle ville de Tizi Ouzou. Il est à rappeler que le retrait des convocations des candidats concernés par la session spatiale du bac peut se faire du 4 au 18 juillet.

La procédure de retrait des candidatures depuis le site officiel de l’Office national des examens et concours (ONEC) http://bac.onec.dz consiste en l’introduction des mêmes noms d’utilisateurs et mots de passe utilisés par les candidats lors de la session ordinaire organisée du 11 au 15 juin dernier. La proclamation des résultats pour les deux sessions est par ailleurs annoncée pour la fin du mois en cours.