Des plateaux techniques inexistants pour effectuer une mammographie

Une dizaine de praticiens ont pris part à une journée de dépistage du cancer. Le diagnostic précoce de la maladie assure la guérison.

A l’initiative de l’association culturelle Tagmats Nath Salah, une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus a été organisée, vendredi dernier, au village Aït Salah, dans la commune de Bouzeguène à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. Entrant dans le cadre de la campagne «Octobre rose» de lutte contre le cancer, cette manifestation menée par l’association nationale Nour Doha (Lumière du jour), d’aide aux personnes atteintes de cancer, au niveau de l’unité de soins du village, a accueilli, selon les initiateurs de cette campagne, 230 femmes, entre 8h et 20h.

Forte de son équipe médicale composée d’une dizaine de médecins, chirurgiens et spécialistes en oncologie-sémiologie exerçant en majorité au CPMC du CHU Mustapha Pacha, l’association Nour Doha vise à convaincre les femmes âgées de 40 à 65 ans à faire le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus le plus tôt possible. «Détecté à un stade précoce, les chances de le traiter efficacement sont supérieures à 90%.

Nous poursuivrons nos efforts pour convaincre les femmes rurales à venir se faire dépister dans le souci de prendre soin d’elles-mêmes. Nous avons remarqué dans ce village, qu’il y a un engouement, comme en témoigne cette déferlante de femmes soucieuses de leur santé», nous rappelle la présidente de l’association, Mme Samia Gasmi. Pour être plus efficace dans la prospection de cette maladie, notamment le cancer du sein, l’équipe médicale de l’association est accompagnée par un spécialiste en imagerie médicale, le Dr Boudi, vers lequel seront orientés les cas suspects, pour complément de mammographie.

Concernant le col de l’utérus, «une soixantaine de frottis cervico-vaginaux ont été pratiqués sur les 230 femmes qui ont été examinées durant toute la journée. L’examen cytopathologique, prélèvement et lecture, seront à la charge de l’association», ajoutera la présidente. Le Dr Naït Djoudi, chirurgien spécialiste dans les maladies du sein, nous expliquera: «L’association créée en 2002 vise le suivi des malades qui se trouvent essentiellement dans les régions enclavées, dépourvues de moyens et éloignées des centres de soins.

Elle s’adapte au contexte et aux besoins spécifiques. Nous effectuons essentiellement des examens cliniques. Les plateaux techniques, comme vous le voyez, sont dérisoires voire inexistants, pour effectuer une mammographie. Nous sommes dans l’obligation de recourir à la prescription de cette radiographie. Ceci en plus d’un éventuel suivi, totalement gratuit sur tous les plans, des personnes suspectées». Engagée depuis 14 ans au profit des malades du cancer, l’association s’attelle à démystifier cette grave maladie et à sauver de nombreuses personnes dont l’affection est diagnostiquée en temps opportun.