205 demandes d’investissement enregistrées

Vingt-cinq projets touristiques privés sont en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou sur les 34 ayant reçu l’accord de principe du ministère de tutelle mais non lancés faute de délivrance du permis de construire au niveau local.

205 demandes d’investissement ont été enregistrées. C’est ce qu’a révélé le directeur du tourisme et de l’artisanat, lors d’une conférence-débat organisée à la maison de la culture Mouloud Mammeri. Ce programme ambitieux, dont l’objectif est de relancer le secteur dans cette région à grandes potentialités, comprend des résidences touristiques, des hôtels et des relais routiers. Ces projets permettront, à leur achèvement, la création de 3000 emplois et quelque 6000 lits supplémentaires. Intervenant à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, Rachid Ghedouchi a plaidé pour «la conjugaison des efforts de tous» afin de booster le tourisme dans cette région qui recèle des atouts indéniables à même de développer une offre adaptée aux quatre saisons. Pour la promotion de la destination Kabylie, les responsables locaux du secteur comptent mettre en place de nouveaux offices de tourisme à travers les daïras.

Ces centres d’information, dont la mission est l’accueil, l’orientation et la promotion du tourisme local, viendront renforcer les cinq offices en activité à Azeffoun, Tigzirt, Akfadou, Abi Youcef, Ath Yenni et Tizi Ouzou. «Les 30 agences de voyages et de tourisme opérationnelles à travers la wilaya doivent, elles aussi, s’impliquer dans cette dynamique de développement. Leur activité se limite actuellement à la vente de billets de voyage. Certaines font uniquement dans la promotion des destinations étrangères au détriment du tourisme local ou national», a déploré M. Ghedouchi. Et d’ajouter : «Nous allons organiser une rencontre à laquelle seront conviés tous les responsables de ces agences à l’effet de dresser un programme d’activité.

Désormais, elles seront appelées à couvrir l’ensemble de la demande touristique.» Revenant sur le bilan de la saison estivale 2016, il a indiqué que près de 11 millions de personnes ont visité Tigzirt et Azeffoun entre juin et août. Par ailleurs, il a estimé que les différentes fêtes traditionnelles locales organisées durant l’été à Ath Yenni (bijou), Maâtkas (poterie), Bouzeguène (burnous), entre autres, ont drainé des milliers de visiteurs : «Si nous voulons être compétitifs dans le domaine du tourisme, nous devons d’abord prendre soin de notre environnement. Sans la propreté, nous ne pouvons pas attirer de touristes. La promotion du tourisme est l’affaire de tous.»

Concernant les travaux de modernisation et de réhabilitation des six hôtels publics de la wilaya, M. Ghedouchi a expliqué que l’opération est en cours à Amraoua (Tizi Ouzou) et au Tamgout (Yakouren). El Arz de Tala Guilef sera rénové prochainement, alors que des avis d’appel d’offre, pour le choix des entreprises de réalisation ont été lancés pour le reste des établissements concernés (Lalla Khedija, Le Belloua et le Bracelet d’argent d’Ath Yenni).

Des porteurs de projets présents à cette rencontre ont fait état des contraintes auxquelles ils sont confrontés dans l’étude des dossiers d’investissement au niveau central outre la bureaucratie liée à l’obtention d’une kyrielle d’autorisations administratives. «Sous d’autres cieux, un opérateur économique peut créer son entreprise en une journée. Nous voulons investir dans notre région mais malheureusement nous butons sur des problèmes qui découragent toute initiative», a relevé un hôtelier ayant exercé en France.

«Hormis les hôtels construits par l’Etat durant les années 1970, nous n’avons pas eu d’autres projets. Il n’y a pas de volonté politique pour favoriser le développement du tourisme dans cette wilaya qui accuse un grand déficit en matière d’infrastructures d’hébergement», a relevé un jeune cadre du secteur du tourisme.