Réagissez

La Direction de distribution de Tizi Ouzou a lancé une...

Les APC et les administrations totalisent 60% des factures impayées.

Le volume des créances résultant du non-paiement des factures d’électricité et de gaz par les abonnés dans la wilaya de Tizi Ouzou a atteint 1591 millions de dinars pour l’année 2017, apprend-on auprès du directeur local de la Société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC), filiale du groupe Sonelgaz.

«La direction de distribution de Tizi Ouzou compte un montant de créances qui s’élève à 1 591 millions de dinars pour l’année 2017, dont 506 millions de dinars auprès des abonnés (ménages et commerçants), soit 31, 80% de la totalité des créances, tandis que le reste est détenu par les APC et d’autres administrations», détaille le directeur de la SDC de Tizi Ouzou, Mohamed Djouadi.

Devant cette situation financière qualifiée d’«alarmante», M. Djouadi affirme que la direction de l’entreprise a été dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires et réglementaires, notamment la coupure du courant aux clients n’ayant pas honoré leurs créances.

«Dans une première phase, la direction de distribution de Tizi Ouzou a lancé une vaste opération de recouvrement de ses créances, dénommée Tahsil, pour laquelle elle a déployé tous les moyens nécessaires en traçant un programme d’intervention par agence commerciale et en mobilisant plus de 150 agents ainsi que la réquisition du parc auto pour cette opération.

Un aménagement des horaires de travail a été opéré, faisant que les agences commerciales ouvrent tous les jours de semaine du samedi au jeudi de 8h30à 15h30 et de 21h à 00h». Pour les trois premiers mois de l’année en cours, cette action a permis de recouvrer près de 13% des créances à travers les quatre agences commerciales les plus endettées, à savoir celles de Draâ Ben Khedda, qui détient 69 millions de dinars, Azazga, 57 millions de dinars, Tizi Ouzou, 49 millions de dinars et Aïn El Hammam, avec 44 millions de dinars.

Par ailleurs, la SDC de Tizi Ouzou informe ses clients que des bureaux de conseil et d’orientation sont installés au niveau des agences commerciales qui restent ouvertes d’une manière exceptionnelle de 21h à 00h pendant le mois de Ramadhan pour «leur permettre de se rapprocher des agences, de s’acquitter de ce qui leur est dû et éviter tout désagrément qui pourrait être causé par la coupure».

Outre le non-paiement des factures, la SDC de Tizi Ouzou est confrontée ces dernières années à une hausse vertigineuse de la consommation d’énergie électrique, notamment durant les mois de canicule. Sonelgaz constate qu’«il y a beaucoup de gaspillage». Pour sensibiliser sur la consommation idoine de l’énergie, la SDC a lancé depuis fin avril dernier une campagne de porte à porte sous forme de caravane qui sillonnera toutes les communes. Ces brigades procéderont par la même occasion à la vérification des installations intérieures d’électricité et gaz, a-t-on indiqué.