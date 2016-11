15 fermes aquacoles en projet

Réagissez

La production halieutique ne dépasse pas, actuellement, les 1500...

La pêche est en déclin dans la wilaya de Tizi Ouzou. La production ne dépasse pas les 1500 tonnes/an. Pour juguler ce problème, les pouvoirs publics ont décidé depuis 2009 de mettre le cap sur l’élevage en milieu aquatique. D’ici 2020, il est prévu l’installation d’une quinzaine de fermes.

«Nous avons attribué des concessions pour six projets de fermes aquacoles au niveau de la daïra de Tigzirt. Deux zones d’activité aquacole prioritaires (ZAAP) ont été créées par arrêté du wali en mars 2015. Elles sont implantées à Tissira Talawahcht, commune de Mizrana (15 ha), et Sidi Khaled (Iflissen), d’une superficie de 2 ha. Elles sont destinées à la pisciculture marine et à l’élevage de coquillages et mollusques», a indiqué à El Watan le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Tizi Ouzou, Bélaid Abdelhafid. La ferme de Mizrana, entrée en production il y a quelques mois, sera renforcée, après l’acquisition par le promoteur privé en charge de l’exploitation, de naissains d’huîtres plates. Ces larves de différents mollusques seront ensemencées dans la partie en mer. Celle d’Iflissen «va commencer incessamment», selon le même responsable, qui précisera que la ferme aquacole d’Azeffoun (loup de mer et daurade) est opérationnelle depuis 2009. «Les autres projets d’élevage démarreront l’activité en 2017.

Aussi, nous venons d’accorder deux autorisations préalables pour la réalisation d’une ferme aquacole spécialisée dans la pisciculture et la conchyliculture, ce qui portera à 8 le nombre de fermes aquacoles prévues», détaille le directeur de la pêche. Selon lui, une centaine d’opérateurs privés ont manifesté leur intérêt pour investir dans ce créneau d’activité. «Ils ont pris attache avec notre direction pour s’informer de la procédure à suivre, mais comme ce sont des projets très coûteux, d’une valeur de 30 à 100 milliards, beaucoup d’entre ont fini par renoncer. Nous travaillons avec les gens qui peuvent compter sur leurs propres fonds. Avec les restrictions budgétaires et la crise que vit le pays, les banques sont réticentes. Notre rôle essentiel à la direction de la pêche est d’encourager les investisseurs».

Dans le cadre du programme de développement du secteur à l’horizon 2020, le Système d’accompagnement à l’investissement productif dans les filières de la pêche et de l’aquaculture (Saipa) prévoit, en outre, de doter la wilaya de Tizi Ouzou d’autres projets : unité de fabrication d’aliments de poissons, centre de pêche, 2 unités de fabrique de glace, une station d’avitaillement en gasoil, une halle à marée, ainsi qu’un système de récupération des huiles moteur. «Notre stock de poissons de mer est suffisamment pêché. L’effort optimum a été atteint par notre flottille. Les projets d’aquaculture inscrits permettront, à leur entrée en activité, d’augmenter la production de poissons et mollusques. L’aquaculture constitue une alternative pour l’amélioration de nos ressources halieutiques», conclut le directeur de la pêche.