120 repas au restaurant Errahma

A l’initiative du comité local du Croissant-Rouge algérien, un restaurant Errahma a ouvert ses portes depuis samedi dernier, premier jour du Ramadhan.

Le restaurant, ouvert au niveau de la cantine centrale de l’école primaire Bouda Mohand Saïd du chef-lieu, accueille chaque soir, à la rupture du jeûne, entre 100 et 120 personnes démunies ou de passage, qui prennent leur repas du ftour. Une vingtaine d’autres familles modestes sont servies à domicile par packs alimentaires prêts à la consommation. Selon Smaïl Ali, membre du CRA de Bouzeguène, le restaurant fonctionne grâce aux nombreux contributeurs anonymes, qui assurent gratuitement la livraison des produits alimentaires divers, entre autres le pain, les légumes et fruits frais, le poulet et les boissons gazeuses. Pour l’heure, seule la viande est achetée, mais en petites quantités. Le restaurant fonctionne grâce aux bénévoles du CRA, dont des jeunes filles qui assurent l’hygiène et préparent le repas.

Par ailleurs, grâce aux bienfaiteurs, le comité local du CRA prépare 150 couffins alimentaires, qui seront servis prochainement au profit des familles démunies. Comme à chaque Ramadhan, le CRA de Bouzeguène organisera, lors de la troisième décade du mois sacré, une circoncision collective au profit de 21 enfants nécessiteux.