112 sinistres depuis le début de l’été

Réagissez

La conservation des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré depuis le début de l’été pas moins de 112 incendies.

Les feux ont ravagé une superficie de 2 377 ha de couvert végétal, affirme le Conservateur des forêts, Moussa Tabti, soulignant que 1083 ha représentent la superficie plantée en arbres fruitiers et en oliviers, touchés par 30 incendies. Il y a eu 44 feux de maquis, qui ont causé la perte de plus de 400 ha, ainsi que 243 ha de forêts détruits. Le secteur de l’agriculture de la wilaya a subi d’autres pertes que celles des arbres fruitiers,soit plus de 600 bottes de foin, 23,5 ha de blé, 500 poulets de chair, des dizaines de têtes de bétail, ainsi que des centaines de ruches et plusieurs poulaillers.

Des incendies ont été signalés dans de nombreuses régions de la wilaya, notamment à Tizi Gheniff, Aït Yahia Moussa, Boghni, Larbaâ Nath Irathen, Ifigha, ou encore Ouaguenoun, Tizi Rached, Aït Oumalou, Azeffoun et Bounouh, soutient M.Tabti. Il souligne à cette occasion que la période de canicule allant du 11 au 15 juillet en cours a été la plus éprouvante, avec plus de 42 incendies enregistrés et 900 ha de couvert végétal ravagés par les flammes. 162 ha de forêt ont été détruits durant cette même période, ainsi que 157 ha de maquis et 138 ha d’arbres fruitiers, explique le conservateur.