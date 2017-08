11 000 bacheliers affectés à l’université Mouloud Mammeri

Réagissez

L’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou va accueillir à la prochaine rentrée de septembre 11 000 nouveaux étudiants. Les affectations ont eu lieu au terme de la période de pré-inscriptions et de confirmation des choix organisées, pour rappel, du 1er au 5 août derniers. La prise en charge de ces étudiants au sein de l’université Mouloud Mammeri se fera en dehors de la réception des 2 700 nouvelles places pédagogiques prévues à Tamda, à une quinzaine de kilomètres à l’est de la wilaya. Seules 900 nouvelles places vont être livrées au mois de septembre, a affirmé le vice-recteur chargé de la pédagogie, Hassane Mohellebi. L’encadrement au sein de l’université de Tizi Ouzou est caractérisé par un déficit, avec une moyenne actuelle d’un enseignant pour plus de 25 étudiants. L’université a exprimé son besoin pour le renforcement du personnel enseignant afin de parer au manque existant.

L’administration attend en effet l’ouverture d’un concours pour le recrutement de quelque 200 nouveaux maîtres-assistants au cours de cette nouvelle année universitaire, soutient le responsable. Ce personnel viendra s’ajouter aux 135 enseignants recrutés cette année. Le but est d’atteindre la norme moyenne nationale, qui est d’un enseignant universitaire pour 23 étudiants, ajoute le vice-recteur. Il est à noter que la période des inscriptions administratives à l’université a été fixée entre le 10 et 14 septembre.