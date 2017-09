Université : Les inscriptions dans la cohue

Réagissez

Les étudiants inscrits à l’université de Boumerdès entament la rentrée sur les chapeaux de roue. La confirmation des inscriptions et des réinscriptions se déroule dans la cohue. C’est au niveau des services de retrait de la carte d’étudiant que la pression est la plus notable. Il faut patienter pendant des heures, pour ceux qui habitent une autre wilaya. Pourtant, une dizaine de badgeuses et d’imprimantes ont été mobilisées mais le rush dépasse le service d’accueil, notamment pour certaines spécialités, comme la biologie. En tout, ils sont 6 800 à devoir le faire, selon le vice-recteur chargé de la scolarité. Mais ce parcours du combattant avait commencé à la poste, où il est question de s’acquitter du mandat pour le paiement des frais d’inscription. Selon certains, la deuxième session du bac et le décalage du calendrier seraient responsables de cette tension.