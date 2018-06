Une salle de soins menace ruine

Réagissez

Située entre deux localités, Ouled Belaïd et Ouled Bouchlaghem, la salle de soins baptisée du nom du chahid Dorbane Ali est dans un état de dégradation très avancé au point où elle donne l’impression d’une maison abandonnée sur laquelle s’acharnent les intempéries. Le mur de clôture menace de s’affaisser à tout moment.

Lézardé par endroits, fissuré en d’autres quand ce n’est pas simplement des morceaux qui en restent. A l’intérieur, le spectacle est désolant. D’énormes trous au plafond où on voit apparaître le parpaing en guise de toit. Les murs sont rongés par l’humidité et arborent une couleur noirâtre, signe d’importantes infiltrations d’eau.

Le parterre n’est pas en reste. Le carrelage est rebutant tant les plinthes sont rongées par le moisi. Dire qu’il s’agit d’un lieu où des populations, dont le nombre est évalué à 2 000, tentent une fois par semaine d’y trouver des soins qu’un médecin essaye tant bien que mal de prodiguer tous les jeudis. Un rapport détaillé sur la situation de cette clinique a été adressé à la direction de la santé, mais celle-ci n’a toujours pas réagi.

En somme, les responsables sont capables de laisser ce lieu sans couverture médicale véritable, alors qu’il est censé être un exemple d’hygiène et de santé. L’argument de la crise financière responsable de cet abandon ne tient pas la route. La rénovation ne coûterait pas aussi cher que cela.

Le problème est dans la dilution des responsabilités : les autorités sanitaires rejettent la responsabilité sur les collectivités locales qui, à leur tour, la déclinent. Alors que lors d’un conseil de wilaya, il a été bel et bien question du transfert de la gestion des salles de soins tombées en décrépitude et d’écoles misérables de certaines communes vers les directions sectoriellement habilitées.

Si pour des écoles il y a quelques actions engagées dans ce sens, pour les structures sanitaires, on ne voit rien venir. Les populations sont donc contraintes à effectuer des déplacements souvent coûteux et parfois périlleux pour les malades, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Comment s’étonner alors que l’exode rural se poursuive toujours et que des bidonvilles pullulent à la périphérie des villes ?