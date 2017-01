Une quinzaine de projets en stand-by

Réagissez

La wilaya de Boumerdès a bénéficié de 43 projets de bibliothèques durant ces dix dernières années, dont 27 dans le cadre du FCCL, 15 dans le cadre du programme sectoriel et un autre inscrit au titre du plan communal de développement à Naciria.

Cependant, seules seize bibliothèques du FCCL ont vu le jour, et ce, après d’énormes retards dus à l’indisponibilité des terrains et l’insuffisance des budgets. Des contraintes qui sont à l’origine des blocages constatés dans la réalisation des projets prévus à Timezrit, Khemis El Khechna, Chabet El Ameur, Benchoud, Hamadi et Naciria.

Les subventions dégagées par le FCCL pour la concrétisation de ce programme l’ont été au compte-gouttes. L’arrêt des chantiers a nécessité la réévaluation des coûts à maintes reprises. Même les budgets d’équipement de ces infrastructures n’étaient pas inclus dans les enveloppes initiales. Résultat : la wilaya compte pas moins de six bibliothèques (Issers, Thénia, Naciria, Cap Djinet, Legata, Bordj Menaïel) qui ne sont pas encore ouvertes faute de mobilier de bureau et de livres. Ces communes n’ont pas suffisamment de ressources pour les équiper et recruter le personnel devant assurer leur gestion.

Le directeur de la culture assure que le problème sera résolu dans les semaines à venir, précisant que ses services ont octroyé pas moins de 121 000 livres aux bibliothèques de la région depuis 2011. S’agissant des 15 bibliothèques prévues dans le cadre sectoriel, notre interlocuteur affirme que neuf projets sont gelés, deux sont à 70% d’avancement (Naciria et Corso). Alors que les bibliothèques réalisées aux villages Omar (Bordj Menaïel), Koudiet Larayes (Zemmouri) et Benmerzouga (Boudouaou) seront mises en service incessamment. Gageons que l’ouverture de ces structures sera accompagnée par d’autres mesures à même d’encourager la lecture publique et promouvoir la culture dans la région.