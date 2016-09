Réagissez

Des milliers d’élèves vont suivre les cours le ventre creux durant cette année scolaire dans la wilaya de Boumerdès. Les services concernés semblent ne pas accorder d’intérêt à ce volet. Aucune cantine scolaire n’a été réalisée en prévision de cette rentrée.

La direction de l’éducation parle de l’ouverture de 3 demi-pensions, dont une au lycée de Dellys et deux autres aux CEM de Khemis El Khechna et Sidi Daoud. Aujourd’hui, pas moins de 47 CEM et 8 lycées ne sont pas dotés de demi-pension. Certains élèves se contentent de repas froids à midi alors que d’autres parcourent de longues distances pour manger chez-eux.

Aussi, sur 372 écoles primaires que compte la wilaya, seules 179 ont des cantines scolaires. Néanmoins, une quarantaine d’entre elles n’ont pas fonctionné depuis plusieurs années sous prétexte du manque de matériel et de personnel. La daïra des Issers compte 13 cantines qui ne sont d’aucune utilité pour les élèves, Bordj Menaïel en a 8, Thénia 7, Baghlia 6, Boudouaou 4 et Dellys 3.

Paradoxalement, ce sont les élèves des communes urbaines et riches qui sont favorisés au détriment de leurs camarades des localités rurales et pauvres. A titre d’exemple, la daïra de Boumerdès, avec ses trois communes dispose d’une seule cantine où les élèves mangent des repas froids à midi, alors que la municipalité rurale de Timezrite compte, à elle seule, 5 écoles primaires qui sont dépourvues de cantines scolaires.