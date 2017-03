Une promotion immobilière escroque des dizaines de souscripteurs

Réagissez

Une promotion immobilière, dont la propriétaire est L. H., a escroqué plusieurs souscripteurs au logement à Boumerdès. «J’ai versé 180 millions de centimes à ladite agence immobilière en 2014. Après avoir constaté que les travaux du projet ont traîné pendant longtemps, j’ai décidé de me désister et de récupérer mon argent en 2015. Chose qui n’a pas été faite après plus d’une année de mon désistement. On me donne des rendez-vous, mais qui sont reportés à chaque fois», déplore l’une des victimes de la promotion immobilière fantoche. Et de poursuivre : «Le bureau de la promotion immobilière à Boumerdès est fermé et son téléphone ne fonctionne plus depuis plus de deux mois.» Selon des résidants du bloc où se trouvait le bureau de la promotion immobilière à Boumerdès, chaque jour des personnes en colère viennent frapper à la porte, en vain.

A Corso, lieu où devait être réalisé le projet des logements, rien n’a été concrétisé sur le terrain. Ce n’était qu’un appât. Les souscripteurs lésés, qui réclament toujours leur argent, se demandent comment ladite promotion a eu son agrément et comment elle a pu obtenir des marchés. D’après nos sources, la responsable de ladite promotion immobilière a été arrêtée récemment par la police et mise sous mandat de dépôt. Le sort de l’argent escroqué n’est pas encore connu.