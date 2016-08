Réagissez

La wilaya de Boumerdès occupe toujours la première place en production de raisin de table à l’échelle nationale.

Cette année, malgré l’abondance de la production, le prix d’un kilogramme de raisins de moyenne qualité a atteint les 100 DA, contre 50 DA les années précédentes. Les fellahs déplorent aussi l’inexistence d’une industrie de transformation et de conservation des produits agricoles dans la wilaya de Boumerdès. Des tonnes de produits agricoles de haute valeur, notamment les raisins se détériorent vite et finissent dans les décharges publiques.

Néanmoins, l’utilisation des nouvelles techniques d’irrigation économisant l’eau, notamment la méthode du goutte-à- goutte, commence à s’installer au fur et à mesure dans la filière viticole, d’autant plus qu’elle est subventionnée par l’Etat.

La variété «red globe» gagne du terrain

En plus d’être les premiers producteurs de raisin de table, les vignobles de Boumerdès cultivent plus d’une dizaine de variétés de ce fruit. Le «sabel» ou «dabouki» est la variété la plus répandue. Sa culture s’étale sur une superficie de plus de 6000 ha. Son rendement par hectare peut atteindre les 800 quintaux. Cependant, cette variété se détériore quelques heures après sa cueillette.

La récolte doit être commercialisée et consommée en moins de deux jours. D’autres variétés appréciées occupent le terrain aussi. La «cardinale» avec 2143 ha, «gros noir» avec 2010 ha, etc. Les variétés dites nobles, comme le muscat, le dattier, l’italia, la sultanine et autres sont moins cultivées du fait de leurs faibles rendements et faible résistance aux maladies.

Par ailleurs, la variété «red globe» occupe de plus en plus d’espace ces dernières années, notamment dans les nouveaux vignobles. Elle est reconnue pour sa robustesse et sa résistance après la cueillette. Son fruit peut tenir pendant plusieurs jours sans se détériorer, sauf que son cépage est très sensible aux grandes chaleurs.O. Arbane