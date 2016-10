Une campagne de dépistage dans plusieurs localités

Réagissez

Une occasion de poursuivre les efforts du dépistage entrepris tout...

A l’initiative de l’association Errahma de lutte contre le cancer, en collaboration avec la direction de la santé, une caravane va parcourir la wilaya de Boumerdès du 4 jusqu’au 29 octobre. Cette caravane comprend deux clinomobiles pour le dépistage du cancer du sein.

Elle s’est rendue hier à Dellys et Sidi Daoud. Demain elle ira aux Issers, Ouannougha et Laâbid, puis à Beni Amrane le 6 octobre, à Timezrit et Ouled Moussa le 22. Cette manifestation sera clôturée le 29 octobre par une campagne de sensibilisation contre cette pandémie à la maison de la culture du chef-lieu de wilaya de Boumerdès.

Mme Raazi, présidente de l’association, a précisé : «Ce mois d’octobre est une occasion exceptionnelle pour poursuivre les efforts de dépistage effectués toute l’année où plusieurs journées de dépistage ont été organisées à travers toute la wilaya et surtout dans les régions les plus reculées, comme les dachras, sauf que là, il s’agit de maintenir la mobilisation durant une période plus longue avec des équipements de dépistage adéquats grâce aux deux clinomobiles mis à la disposition de l’association par la direction de la santé et surtout un personnel médical compétent.»

Rappelons que l’association Errahma lutte contre le cancer aussi par une assistance particulière envers les malades cancéreux en sensibilisant les autorités à leurs besoins et aux conditions de leur accueil. Elle a également permis de dépister, à travers l’organisation de journées de sensibilisation, un nombre important de cancer du sein dans la wilaya, surtout dans les campagnes reculées.