Le système national de confection des papiers de véhicules et le fonctionnement des services chargés de cette mission gagneront à être revus.

C’est la première conclusion à tirer suite au démantèlement d’un réseau international de trafic de véhicules ces derniers jours par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Boumerdès.

Un réseau pas comme les autres puisque celui-ci est spécialisé dans le vol et la vente de voitures haut gamme et dont les ramifications dépassent les frontières de l’Algérie. Le butin de guerre de la BRI de Boumerdès a été exposé hier aux médias nationaux dans l’enceinte du siège de la sûreté de wilaya.

En plus des 18 membres du réseau arrêtés, ce coup de filet a permis la récupération de 33 véhicules de luxe dont des Porsche et des Landrover d’une valeur de 200 millions de dinars ; 18 ont été commercialisés aux Etats-Unis, Japon, Pays-Bas, Libye et Emirats arabes unis avant d’être introduits illégalement en Algérie où ils sont vendus avec de faux papiers, six véhicules sont recherchés par les services de sécurité de France, d’Allemagne et d’Espagne. Alors que neuf autres ont été volés sur le territoire national.

Les éléments de le BRI ont récupéré également de faux cachets, des documents administratifs falsifiés, une somme de 14,4 millions de dinars… «Notre enquête a duré cinq mois. Nous avons même travaillé en collaboration avec les services d’Interpol qui ont mis à notre disposition les fichiers de certaines voitures volées dans d’autres pays», a précisé le chef de la BRI lors d’un point de presse. Selon lui, pour le moment les membres du réseau démantelé sont tous des Algériens natifs de différentes wilayas.

«Ils ont tous des antécédents judiciaires et une fausse identité. Deux d’entre eux sont des fonctionnaires au sein de l’administration publique, alors que d’autres sont des vendeurs de véhicules au niveau du marché parallèle. Chacun à sa tâche. Il y a ceux qui volent, ceux qui établissent les papiers, ceux qui refont les numéros de châssis et ceux qui revendent sur le marché.

Leur chef est âgé de 45 ans et habite à Alger», a-t-il précisé, ajoutant que cette bande n’a aucun lien avec le terrorisme. Selon lui, quatre autres membres du réseau sont en fuite, dont un Libyen, un Français et autre de la RASD. S’agissant du sort des véhiculés récupérés, le conférencier affirme que ses services ont déjà invité des citoyens, dont le véhicule avait été volé, à venir reconnaître leur bien afin de le leur restituer. «Ces citoyens sont natifs de sept wilayas différentes.

Certains ont du mal à identifier leurs voitures. Car les membres du réseau y ont apporté des modifications minutieuses. Ils changent les numéros du châssis de manière bien étudiée pour qu’il ne soit pas découvert par les contrôleurs», a-t-il noté. Mais d’aucuns pensent que ce trafic à grande échelle n’aurait pas eu lieu sans la complicité de responsables haut placés au sein de l’administration et l’existence de failles dans le système d’établissement des papiers des véhicules neufs ou en vente sur le marché parallèle.