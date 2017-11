Réagissez

Dix individus faisant partie d’un réseau de vol de véhicules ont été arrêtés ces derniers jours par les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Boumerdès, a indiqué la sûreté de wilaya dans un communiqué. Les mis en cause ont été appréhendés après avoir volé plusieurs camions et des fourgons dans les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Alger et Médéa, précise la même source. Les éléments de la bande se font passer pour des clients et appellent leurs victimes pour leur transporter des marchandises d’un endroit à un autre. Mais ils les agressent en cours de route à l’aide d’arme blanche. Ces malfaiteurs se déplacent à bord de véhicules de location et procèdent au changement des matricules des fourgons ou camions volés peu après leur forfait afin de pouvoir se déplacer sans risque d’être repérés par les services de sécurité, a-t-on précisé.