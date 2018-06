Réagissez

Le réseau routier dans la wilaya de Boumerdès nécessite un entretien en urgence tant il se trouve dans un état de dégradation provoqué par l’absence de maintenance, les intempéries et, parfois, la mauvaise qualité des travaux.

La wilaya compte plus de 300 kilomètres de chemins communaux qui sont dans un mauvais état. Idem pour certaines routes nationales. La première rocade Boudouaou-Zéralda en est un exemple flagrant. D’ailleurs, le décapage profond en cours au niveau de certains tronçons l’atteste. Mais, il y a aussi le problème du retard dans les délais de livraison de certains projets pourtant censés éliminer des points noirs de la circulation routière.

C’est le cas de l’évitement de Boumerdès (15 km) qui doit donner plus de fluidité à la RN24 vers Zemmouri et le projet de l’élargissement de la RN68 entre Issers et Chabet El Amer, sans parler de celui du dédoublement de la voie Cap Djinet/ Bordj Menaïel sur 11,2 km. Le transport ferroviaire n’est pas en reste, puisque le projet de la seconde ligne électrifiée Thénia/Tizi Ouzou est retardé par des problèmes au niveau des sous-stations électriques, a déclaré la semaine dernière le ministre du secteur, Abdelghani Zaâlane.

En fait, des projets du secteur du transport inscrits depuis 2010 n’ont pas démarré à ce jour. Le gel financier a contraint les pouvoirs publics à se tourner vers l’investissement privé, à condition d’alléger les procédures bureaucratiques pour influer positivement sur la question des délais de réalisation. En tout, 71 opérations devront être lancées pour un montant de 65 milliards de dinars.

Il s’agit notamment des gares routières qui, pour Boumerdès, sont au nombre d’une dizaine. Certaines sont en cours, comme celle de Boumerdès, qui pourrait être livrée le 5 juillet, ou encore celle de Khemis El Khechna. Mais rien n’est moins sûr avec les dernières pluies qui ont paralysé les travaux.