Réagissez

Le projet d’amélioration urbaine lancé au village de Toursal, dans commune de Timezrite, n’a apporté que supplice pour les habitants de la région.

Au moment où d’aucuns espèrent son revêtement, le CW 151 a été défoncé puis laissé à l’état de piste sur une longueur de 3 km depuis plus d’une année. Ce tronçon, qui relie Timezrite aux Issers, n’a rien à envier à un champ de patates. Il est devenu le cauchemar des automobilistes. L’entreprise engagée par la direction de l’urbanisme de Boumerdès (DUC) a entamé les travaux bien avant l’approbation des études techniques, précise un élu à l’APC. Le projet a bénéficié d’une enveloppe de 28 millions de dinars.

Il consiste en la réalisation de conduites d’assainissement pour le village, le revêtement de la route sur une distance de 3 km et sa dotation d’un système d’éclairage et de trottoirs. Cela en plus d’un rond-point au niveau de l’intersection qui mène à M’Kira. En six mois, l’entreprise n’a réalisé que quelques caniveaux et 600 m de conduite d’assainissement en provoquant d’énormes désagréments aux automobilistes. «L’entrepreneur travaille deux ou trois jours par semaine.

Il a creusé un fossé le long de la voie, puis il a disparu durant plusieurs mois. Personne ne l’a rappelé à l’ordre. Nos élus se rejettent la balle, en nous disant qu’ils n’ont aucun droit de regard sur les projets sectoriels», diront des habitants du village, durement pénalisés par les retards mis pour le revêtement de la route.