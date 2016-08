Réagissez

Le problème de la pénurie d’eau qui affecte la commune de Timezrit est loin d’être résolu. Cette localité rurale qui compte plus de 25 villages n’a pas été alimentée en eau depuis quatre semaines. La plupart des villageois s’approvisionnent en ce précieux liquide à l’aide de citernes qu’ils achètent à raison de 1400 DA l’unité.

Selon un élu à l’APC, ce problème a été accentué par les dommages causés aux conduites alimentant la commune au cours des travaux de rénovation. Les villages sont alimentés à tour de rôle par l’APC. «Nous n’avons que 7 camions- citernes.

Ce qui est très insuffisant, notamment en cette saison. En sus des foyers, nous alimentons également les mosquées et une moyenne de 10 fêtes par semaine pour éviter les intoxications», précise l’élu local, ajoutant que le projet de raccordement de la commune à la station de dessalement de Cap Djenet est bloqué depuis plus d’un an à cause des lenteurs bureaucratiques. Selon nos sources, l’Etat a dégagé 244 milliards de centimes pour ce projet.

Ce montant n’a pas suffi. En 2015, la direction de l’hydraulique a demandé une rallonge de 90 milliards de centimes. La demande est acceptée, mais cette enveloppe n’est pas versée à cause de la non-transmission du courrier vers la direction générale du budget, a-t-on indiqué.