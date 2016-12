Timezrit : Retard dans l’acquisition de matériel roulant

Réagissez

De nombreuses communes de la wilaya de Boumerdès éprouvent des difficultés à acquérir les engins dont elles ont bénéficié sous forme de subventions durant ces dernières années sur le budget de wilaya.

C’est le cas de la commune de Timezrit, qui a bénéficié d’enveloppes allant de 6,5 à 8,3 millions de dinars pour l’achat d’un bus de ramassage scolaire, un camion à benne, un rétrochargeur et un camion à benne tasseuse. L’APC a rencontré des contraintes pour lancer les consultations et les avis d’appel d’offres pour trouver les fournisseurs.

Un élu à l’APC affirme que les montants alloués pour les deux derniers engins sont inférieurs à ceux pratiqués sur le marché. «L’APC ne pourra pas changer l’intitulé de ces opérations. Les montants doivent être réévalués. Il faut l’intervention du wali pour débloquer la situation. Or, si ces subventions étaient accordées à la commune sous forme d’argent, on aurait pu les répartir selon les prix du marché et nos besoins. Ensuite, pourquoi ce n’est pas la wilaya qui achète ces engins pour les affecter aux communes ?», suggère-t-il. Pour lui, ce problème pose la question de la souveraineté des assemblées locales.

«On a l’impression que les autorités centrales et les walis ne font plus confiance aux élus. Normalement, c’est à l’APC de décider où elle va affecter les subventions qui lui sont destinées, pas aux

élus de l’APW ou au wali», explique-t-il.