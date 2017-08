Timezrit : Le rêve des lycéens s’évapore

Réagissez

Attendu depuis 2008, le projet de lycée en cours de réalisation à Timezrit ne sera pas ouvert à la prochaine rentrée scolaire.

C’est ce qui a été confirmé cette semaine à l’issue d’une visite d’inspection de responsables de la wilaya sur le chantier. Un élu à l’APC précise que l’établissement n’est pas prêt à recevoir les élèves, précisant que seuls les blocs pédagogique et administratif ainsi que les logements de fonction ont été achevés. «La cantine et la salle de sports ne sont pas encre lancés tandis que les travaux des divers réseaux auxquels on a réservé 230 millions de dinars, sont bloqués à cause du non-paiement de l’entreprise engagée», a-t-il indiqué, ajoutant que l’établissement n’est encore alimenté en eau, en électricité et en gaz. Les lycéens de cette localité rurale vont donc continuer à parcourir 21 km matin et soir pour poursuivre leurs études au niveau des établissements du secondaire des Issers. La navette est assurée par huit bus de la commune, dont la plupart sont vétustes. Evalués à plus de 15 millions annuellement, les frais de gasoil et d’entretien de ces bus pèseront très lourd sur le budget de la commune.