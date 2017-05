Timezrit : Le projet du lycée patine

Réagissez

Inscrit en 2008, le lycée de Timezrit risque de ne pas ouvrir ses portes en septembre prochain.

Hormis les blocs pédagogique et administratif, ainsi que les logements de fonction, les autres parties du projet sont toujours en cours de réalisation. Les travaux de la voirie, des divers réseaux (VRD) et du mur de soutènement sont toujours en cours. Tandis que le chantier de la cantine est à l’arrêt faute de budget.

Le projet aurait englouti près de 700 millions de dinars, dont 110 MDA dans les terrassements et plus de 200 MDA dans les VRD. L’insuffisance de l’enveloppe a incité le maître d’ouvrage à annuler la cantine, qui est pourtant plus qu’une nécessité pour les élèves qui y seront scolarisés.

Pour l’instant, les lycéens de cette commune rurale poursuivent leurs études au niveau des lycées des Issers.

Mais l’éloignement de ces derniers n’a pas été sans conséquences sur leur rendement, surtout lorsqu’on sait que 61% d’entre eux n’ont pas réussi au bac en 2016.