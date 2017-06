Réagissez

Pas moins de 45 détenteurs de compte CCP au niveau du bureau de poste de Timezrit attendent avec impatience le retrait de l’argent volé par le receveur il y a plus de quatre ans.

Le mis en cause aurait utilisé l’argent des concernés à des fins personnelles. «On dit qu’il échangeait de la monnaie illégalement à des ressortissants subsahariens. Ces derniers lui ramènent de la devise qu’il achetait avec notre argent avant de la revendre au marché noir moyennant des gains considérables.

En août 2003, ils l’ont agressé dans sa maison en lui subtilisant une somme de plus de 10 millions de dinars. D’ailleurs, ce n’est qu’après cette agression qu’on s’est rendu compte que le receveur traitait avec notre argent», relate un habitant de la région. L’indélicat a été arrêté par les services de sécurité et condamné par la justice, mais Algérie Poste n’a toujours pas restitué l’argent détourné à qui de droit. «J’ai frappé à toutes les portes pour récupérer mon argent, en vain.

J’ai suis allé à Boumerdès plus de dix fois. Et je me suis plaint aussi à la direction générale d’Algérie Poste à maintes reprises, mais on me donne toujours la même réponse. La semaine dernière, on m’a dit qu’ils n’ont pas suffisamment d’employés pour étudier nos dossiers», confie un des plaignants, désappointé.

Un autre client dit avoir perdu 2 millions de dinars à cause de la même affaire qui a révélé le manque de contrôle des fonds des clients d’Algérie Poste et la légèreté avec laquelle sont gérées certaines de ses agences.