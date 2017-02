Tidjelabine : Des élèves sans cantine scolaire

Réagissez

Les parents d’élèves de l’école du 21 Mai 2003, à Tidjelabine, 5 km au sud de Boumerdès, réclament la mise en service de la cantine scolaire de manière sérieuse.

Dans une requête adressée au président de la Fédération des parents d’élèves de Boumerdès et à d’autres responsables de la wilaya, les parents font observer que la cantine fonctionne de manière partielle. «Des mois après la rentrée scolaire, nos enfants sont privés d’un repas digne. Tout ce qu’on leur donne, c’est du pain et des œufs», regrettent-ils, relevant les effets négatifs de cette situation sur la santé et la concentration des élèves. Face à ce manque, les parents ont sollicité l’intervention de l’APC de Tidjelabine, dans l’espoir de renforcer le personnel affecté à la cantine, mais en vain. Ne sachant à quel saint se vouer, les parents d’élèves ont pris l’initiative d’engager une employée à leurs propres frais pour assurer le service au niveau de la cantine. Cependant, l’inspection des cantines scolaires a émis des réserves. La situation est restée inchangée.