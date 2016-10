Tension dans le préscolaire

Réagissez

Prévue pour le 2 du mois en cours, la rentrée des élèves du préscolaire dans la wilaya de Boumerdès a été reportée à demain. Des centaines d’élèves, âgés de 5 ans, avaient été renvoyés par les chefs d’établissement «faute de places».

Une situation qui n’a pas manqué de susciter la colère de leurs parents, dont certains, comme c’est le cas à Bordj Menaïel, ont investi la rue dimanche dernier en signe de protestation contre le refus d’admission de leurs enfants à suivre les cours de préscolaire. D’autres parents, issus de diverses localités de la wilaya, se sont déplacés à la direction de l’éducation où ils ont observé un grand rassemblement pour exiger l’admission de leurs enfants. Selon nos sources, 111 écoles primaires de la wilaya sont saturées et 102 parmi elles fonctionnent avec le système de vacation partielle.

Ce cycle connaît un déficit de 420 salles de classe, dont 160 dans la daïra de Khemis El Khechna et 110 dans celle de Boudouaou. «C’est la direction de l’éducation qui a créé ce problème. Avant-hier, elle a envoyé une note aux directeurs d’établissement leur demandant de limiter le nombre d’élèves à 25 par classe et d’interdire le système de double vacation pour leur garantir une bonne scolarité.

Or, il y a des écoles qui comptent des salles vides où on pourrait dispenser des cours à nos enfants», dira une mère habitant à Tidjllabine. Une autre parente se demande : «Pourquoi attendre jusqu’à ce jour pour nous dire que les places sont limitées ?» «Cela fait 20 jours que j’ai acheté un cartable et des livres pour ma fille. Il est inconcevable qu’elle ne soit pas scolarisée. Au niveau de l’école de Beni Fouda, il y a 91 inscrits, mais on n’a accepté que 25 élèves, et ce, malgré la disponibilité des places. La directrice de l’école nous a confié qu’elle pourrait y créer trois classes, pourvu qu’elle obtient l’autorisation de sa tutelle», relate-t-elle. Le directeur de l’éducation a affirmé aux parents que le nombre d’élèves sera augmenté de 25 à 30 par classe.