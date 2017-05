Structures de santé : 3252 agressions contre le personnel en 2016

Réagissez

Le nombre d’agressions contre le personnel médical connaît des proportions inquiétantes dans les structures de soins de la wilaya de Boumerdès.

La direction de la santé et de la population (DSP) fait état de 34 agressions physiques et 3228 verbales, qui ont été commises à l’encontre du personnel soignant à travers la wilaya durant l’année écoulée. Le plus grand nombre d’agressions (2307 dont 24 physiques) a été enregistré au niveau des structures relavant de l’EPSP de Khemis El Khechna, suivies de celles qui sont rattachées à l’EPSP de Bordj Menaïel avec 906 agressions verbales et 3 physiques. Certains mis en cause s’en sont également pris au matériel médical, comme ce fut le cas à l’hôpital de Thenia et à la polyclinique de Khemis El Khechna.

Ce phénomène symptomatique d’un mal profond est dû en partie à la mauvaise qualité de l’accueil et à la mauvaise prise en charge des patients, ainsi qu’à l’insuffisance des agents de sécurité. Hormis l’installation de caméras de surveillance, la DSP n’a trouvé aucune autre mesure à même d’imposer le respect du personnel soignant.