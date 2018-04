Six nouveaux projets pour Boudouaou

Réagissez

L’APC de Boudouaou a inscrit six projets dans le cadre du plan communal de développement de l’année en cours.

D’un coût global de 53 millions de dinars (MDA), l’Assemblée a accordé une importance particulière aux secteurs de l’hydraulique et des travaux publics. Selon le P/APC, Madani Medagh, une somme de 18 millions servira à la réalisation et l’achèvement de conduites d’AEP au niveau de plusieurs quartiers relevant des agglomérations de Benyamina, Hlaïmia et N’chit. S’agissant du réseau routier, l’APC a réservé 12 millions de dinars pour le revêtement de l’axe attenant au nouveau CFPA et 10 millions pour l’aménagement de tronçon routier desservant Hlaïmia vers le CW 222.

La route reliant la cité des 300 Logements de N’chit vers Benmerzouga via Benyamina sera revêtue pour un montant de 12 millions de dinars. Outre ces projets, l’APC a lancé récemment trois projets, dont un évitement, à Benadjel, et un pont à l’entrée de la ville, pour un montant de 90 millions. Ces projets étaient prévus dans le cadre des PCD de 2016 et 2015, précise encore le P/APC.