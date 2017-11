Réagissez

Son Excellence l’ambassadrice du Canada en Algérie, Mme Patricia McCullagh, a effectué avant-hier une visite à Si Mustapha, à l’est de Boumerdès.

L’ambassadrice s’est rendue au siège de l’association culturelle locale Afak, où elle s’est enquise de l’état d’avancement du projet de création de la coopérative artisanale pour femmes initié grâce à un don de son pays. Mme McCullagh a été reçue par les dirigeants de l’association et le nouveau président de l’APC de Si Mustapha, M. Bouzad. Elle s’est longuement entretenue avec les femmes adhérentes de l’association sur les difficultés qu’elles avaient rencontrées pour la mise en place de la coopérative.

Financé par le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), le projet de création de cette dernière ambitionne de donner un second souffle au métier de vannerie au niveau local en aidant 30 femmes de l’association à le pratiquer et le développer afin de s’émanciper. Le projet vise aussi à valoriser les ressources agro-pastorales et artisanales de cette région qui a durement souffert des affres du terrorisme islamiste.

Outre les formations qu’elles vont suivre dans le domaine de la vannerie, ces femmes seront accompagnées par le FCIL pour la mise en œuvre d’une coopérative, à l’image de celle qui a été créée il y a 15 ans par leurs collègues apicultrices grâce au soutien d’une ONG italienne. Les responsables d’Afak ont fait part à Mme l’ambassadrice de tous les problèmes qui risquent de retarder l’aboutissement du projet.

Le président, Rabah Merchichi, s’est plaint surtout des entraves bureaucratiques et du blocage du dossier de renouvellement de l’association depuis le mois de mai dernier. «Ce problème nous a énormément pénalisés. Nos activités avancent au ralenti en raison du blocage de notre compte bancaire», a-t-il indiqué. En dépit de ces contraintes, Mme l’ambassadrice a salué l’engagement et le dynamisme de l’association et a montré sa disponibilité à continuer à l’appuyer à l’avenir.