Réagissez

Au lieu de palabrer sur la stratégie à mettre en œuvre pour sortir le secteur du tourisme de l’ornière, les autorités feraient mieux de parachever ce qui a été entrepris il y a 30 ans.

Dans la wilaya de Boumerdès, pas moins de 7 projets d’investissements touristiques sont bloqués pour de multiples raisons. Il s’agit d’hôtels lancés sur des terrains de l’Etat avant d’être laissés à l’abandon. Deux sont à l’état de chantier à l’entrée ouest de Dellys. Ils sont à l’arrêt depuis 1988 à cause des problèmes de financement et d’héritage.

Trois autres projets d’hôtels sont implantés dans la localité de Boumerdès et deux à Zemmouri. Les uns sont bloqués faute de documents administratifs, tandis que d’autres sont au centre de litiges entre les propriétaires et des institutions étatiques. L’état de ces projets soulève moult interrogations et l’indignation parmi les habitants de la région. Les responsables qui se sont succédé à la tête du secteur du tourisme n’ont rien pu faire pour ouvrir ces hôtels afin d’augmenter les capacités d’accueil de la wilaya.