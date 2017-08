Réagissez

Suite à la diffusion d’une vidéo sur Facebook montrant l’état lamentable de lits de nouveau-nés, l’alerte a été donnée au niveau de toutes les maternités et services pédiatriques des hôpitaux de la wilaya de Boumerdès.

C’est ainsi que la commission qui s’est rendue à l’hôpital de Thénia a permis de vérifier la véracité des faits au service des urgences pédiatriques. Les lits des bébés cachaient en dessous des vers qui gigotaient. L’entretien des lieux laissait également beaucoup à désirer. Immédiatement, le service de nettoyage a été sommé de faire disparaître toutes les traces indésirables. De plus, le chef de service a été relevé de ses fonctions et des sanctions ont été prises contre les membres du service de nettoyage. Le cas de la maternité de Djelfa a traumatisé responsables et malades. Ces derniers n’hésitent plus à dénoncer le laisser-aller et les négligences, souvent fatales dans ce secteur.