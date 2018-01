Réagissez

La promotion immobilière semble échapper totalement au contrôle de l’Etat dans la wilaya de Boumerdès.

En sus du non-respect des normes de l’urbanisme, certains promoteurs s’adonnent à des pratiques malsaines, allant jusqu’à escroquer leurs clients. «J’ai souscrit pour acheter un logement au niveau d’une promotion au lieudit Foes, à l’entrée ouest de Boumerdès.

Cela fait plusieurs mois que j’ai payé la totalité du prix de mon futur appartement, mais avant-hier, moi et d’autres souscripteurs avons découvert que les blocs ne sont pas encore raccordés au réseau d’assainissment, alors que les délais de réalisation sont dépassés.

Au lieu de régler ce problème, le promoteur nous a invités à partir avec lui se plaindre à l’APC», dénonce une femme, désappointée. Un autre citoyen, lui, reproche au promoteur de fuir le fisc. «J’ai voulu me renseigner sur les prix, on m’a dit qu’il est de 18 millions de dinars pour un F4 de 105 m2.

A ma question de savoir si je pouvais passer par la banque, on me répond que je devais déclarer la moitié du prix pour leur éviter de payer les taxes y afférentes. Je me suis vite rendu compte que ce promoteur fait dans la fraude fiscale. Mais que fait l’Etat pour les débusquer ?» se demande-t-il.