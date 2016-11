Réagissez

Une journée scientifique et éducative sur le diabète a été organisée la semaine dernière par l’Association des diabétiques de la wilaya de Boumerdès (ADWB). Cette journée a été l’occasion pour le président de cette association, Mokri Mohamed, de soulever les difficultés dans lesquelles continuent à se débattre les diabétiques. Le problème de «la bandelette n’est remboursée par la CNAS qu’à hauteur d’une seule boite à 50 alors que des malades ont souvent besoin de 3 boites par mois». La polyclinique de Boudouaou doit retrouver, dira M. Mokri, sa vocation initiale de maison du diabétique avec un renforcement de ses capacités, notamment par des diabétologues. En outre, les structures de la santé doivent améliorer leur stockage des consommables de la glycémie parce que les ruptures sont fréquentes. De plus, la CNAS devrait, selon lui, revoir sa nomenclature des prix des consommables pour diabétiques (insuline et autres).

Enfin, M. Mokri demande l’implication des praticiens privés surtout les spécialistes à travers la carte Chiffa», ce qui permettra au diabétique de recevoir des soins ophtalmologiques, chirurgicaux ou autres avec une couverture socio-médicale. Le président de l’ADWB a mis en avant l’action de son association à travers la wilaya dont le nombre des malades se stabilise depuis quelques années autour de 7000 diabétiques. Mais il est temps, estime-t-il, de mettre en place un autre pôle de prise en charge à Bordj Ménaïel pour assurer une couverture sanitaire spécialisée équilibrée entre l’est et l’ouest

de la wilaya.