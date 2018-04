Priorité à l’aménagement urbain à Naciria

Réagissez

La commune de Naciria a eu droit, mercredi dernier, à une subvention de 70 millions de dinars dans le cadre du plan communal de développement, précise un élu à l’APC. La part du lion de cette enveloppe, soit 35 millions de dinars, a été réservée à l’aménagement des routes et trottoirs du centre-ville, qui se trouvent dans un état déplorable.

L’APC prévoit la réalisation, pour un coût de 20 MDA, d’un réservoir d’eau potable de 1000 m3 au village de Boudjellal El Ghorf, pour alimenter les habitants de la localité et ceux de Ouled Moussa. Une somme de 15 millions de dinars a été dégagée pour l’extension de l’antenne d’état civil jouxtant la polyclinique et sa dotation en équipements nécessaires. La commune a bénéficié également de 14 millions dans le cadre du FCCL pour le revêtement de deux stades de proximité

en gazon synthétique.