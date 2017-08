Réagissez

L’Algérienne des eaux de Boumerdès (ADE) fait état de plus de 200 coupures électriques survenues depuis janvier au niveau de ses stations de pompage et de reprise. En sus des fuites et des dégâts causés aux équipements hydrauliques, ce problème provoque d’importantes perturbations dans l’alimentation en eau potable. «Durant le mois de juillet, on a enregistré 56 pannes, dont 11 au niveau des stations relevant du centre de Boumerdès, 8 à Khemis El Khechna, 11 à Bordj Menaïel, 8 à Dellys, 7 à Boudouaou et 4 à Baghlia», précise un responsable de l’ADE. Selon lui, certaines coupures électriques entraînent l’arrêt des stations de pompage et des pénuries d’eau dans plusieurs communes. «Au début de ce mois, les communes de Larbatache, Khemis El Khechna et Ouled Moussa n’ont pas été alimentées en eau durant plusieurs jours à cause de coupures au niveau de la station de pompage de Hlaimia. Idem pour les communes de Naciria, Timezrit et Chabet El Ameur, qui, elles aussi, sont régulièrement affectées par la pénurie d’eau à cause de l’arrêt des installations électriques se trouvant au niveau des trois stations de reprises de Naciria», a-t-il indiqué. Toutes nos tentatives pour joindre les responsables de Sonelgaz pour savoir les raisons de ces coupures d’électricité sont demeurées vaines.