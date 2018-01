Chambre de l’artisanat de Boumerdès

Plus de 6000 inscrits et 3 conventions signées

Des artisans de la wilaya de Boumerdès sont de plus en plus nombreux à se manifester au niveau de la Chambre de l’artisanat pour s’inscrire et bénéficier des nouveaux avantages qu’assurent de récentes conventions signées entre la Chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) et l’Angem, la CIAR et l’Office de l’alphabétisation.

En effet, plus de 6000 artisans ont déjà déposé leurs dossiers d’affiliation à la Chambre de l’artisanat, qui compte atteindre les 10 000 au moins d’ici la fin de l’année. Dans la foulée, la CNAM espère, ainsi, créer 25 000 emplois. Les détenteurs de la carte d’artisan pourront, de ce fait, bénéficier de qualifications auprès de l’Angem et de pouvoir contracter des crédits dans le cadre de ce dispositif. Les femmes au foyer, les femmes rurales et les personnes aux besoins spécifiques sont les plus concernées. Les objectifs inscrits se résument à la promotion du secteur, la création des PME et la valorisation du patrimoine traditionnel. La convention signée entre la CNAM et la Compagnie internationale d’assurance et de réassurance, la CIAR, prévoit 60% de réduction pour les artisans dans le cas d’une assurance sur un bien mobilier (véhicules) ou immobiliers (ateliers, matériels…). Enfin, la troisième convention offre des formations en gestion de courte durée que l’Office de l’alphabétisation dispensera aux artisans avec à la clé une qualification validée par le Bureau international du travail, le BIT. Environ 655 artisans ont été formés à ce jour, dont 95 personnes des centres de rééducation. Kameleddine Bouaâm, président national de la Chambre de l’artisanat, a annoncé également que la numérisation des prestations de la CNAM est prévue pour cette année. Ce qui permettra aux artisans de procéder à des inscriptions et des consultations à distance.





L. Hachemane