Ouverture de trois sections pour les trisomiques

Le Centre national professionnel pour handicapés de Corso, qui dispose de 120 lits en internat, vient de lancer une nouvelle section d’apprentissage à l’intention des personnes atteintes de trisomie 21. Il s’agit du «majboud» traditionnel, dans le domaine de la couture.

Cette spécialité s’ajoute à deux autres qui existent depuis 2016, le dessin sur tissu ou broderie et la poterie. Selon Mme Kouchi, la responsable du centre, «l’idée nous avait été suggérée par l’Association des enfants trisomiques, il y a plus d’une année. Devant la réussite totale (100%) des apprenants, nous avons décidé d’élargir la formation à cette troisième section». Les deux spécialités déjà entamées ont, en effet, permis la sortie d’une promotion de 15 éléments âgés de 16 à 39 ans pour la poterie et 12 éléments pour la seconde formation. En parallèle, il existe une formation de lutte contre l’analphabétisme avec une session d’apprentissage pour 10 stagiaires retardés mentaux. Les handicapés moteurs, qui ne peuvent pas se déplacer, bénéficient d’une formation à distance grâce à internet.