Le rôle de la formation professionnelle face à la déperdition scolaire revient au-devant de la scène à l’occasion de cette rentrée.

Les deux paliers les plus touchés par l’échec scolaire sont la 4e année moyenne et la 3e année secondaire. Les populations concernées se situent entre deux tranches d’âges, 16 et 20 ans. Pour orienter les élèves vers la formation professionnelle, un travail titanesque a été effectué durant les semaines et mois écoulés au niveau des CEM et lycées de la wilaya. Pas moins de 73 séances d’information au profit des élèves ayant quitté les bancs des écoles ont été organisées à cet effet.

Cela en plus de supports d’information qui ont été introduits dans les bulletins scolaires afin de sensibiliser le maximum d’élèves aux opportunités de formation. Car beaucoup de jeunes sont démotivés à l’idée de suivre un cursus professionnel. La maçonnerie est boudée, la bureautique-informatique est en jachère.

Au CFPA de Hammadi, les stagiaires manquaient en raison de l’éloignement. Alors qu’à Zemmouri El Bahri, la reconnaissance du diplôme de mécanicien bateau a posé le problème de la non-reconnaissance. Des diplômés n’ont pu embarquer de crainte que les gardes-côtes ne les arrêtent. On leur avait accordé une dérogation spéciale pour embarquer, mais ne leur permet pas d’exercer une activité commerciale qui, elle, est soumise à une autorisation du ministère des Transports.

Pourtant, un engouement est perceptible pour la formation en apprentissage pour laquelle, selon M. Hanafi, responsable à la DFP, 65% des jeunes ont opté. Il rapporte les cas d’entrepreneurs qui ont manifesté leur désir de recruter des centaines de jeunes après leur apprentissage. En plus des abattements fiscaux à l’avenir, les stagiaires bénéficient d’un stage rémunéré au sein d’une entreprise où la possibilité de recrutement existe.

Certaines spécialités, comme l’informatique ont connu une revalorisation vers la formation de TS avec certification internationale. Le salon organisé la semaine dernière à la maison de la culture Rachid Mimouni a suscité une affluence moyenne avec des inscriptions pour des formations. Les responsables de la formation professionnelle s’accordent sur la nécessité de miser sur «l’attractivité, l’adaptation et la diversification des formations aux spécificités économiques locales».

C’est pourquoi, 183 nouvelles spécialités relevant de 21 branches professionnelles sont intégrées dans la nouvelle carte de la formation professionnelle, avec comme priorité des segments comme l’agriculture et l’agro-alimentaire, le bâtiment et travaux publics, l’industrie, l’hôtellerie et le tourisme, la pêche et l’aquaculture et des métiers basés sur les nouveaux savoirs.

Pour M. Hanifi, «des orientations imposent une nouvelle carte professionnelle depuis 2015 basée sur des données établies à partir des paramètres de développement, des projets structurants, des schémas directeurs, un plan d’action de la wilaya et des besoins du marché». Dans ce sens, durant le premier semestre de l’année en cours, il a été mis en application 24 conventions spécifiques pour la formation de plus de 365 travailleurs dans différentes spécialités.