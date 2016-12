«Notre commune n’a ni secrétaire général, ni comptable, ni service de patrimoine»

Réagissez

La commune a été secouée ces derniers mois par plusieurs mouvements de protestation. Les manifestants vous accusent de mauvaise gestion et ont exigé la démission de tous les membres de l’exécutif. Que leur répondez-vous ?

Cette revendication est illégitime. Je rappelle que le mandat des membres de l’APC se terminera en novembre 2017. Je défie quiconque de trouver une faille dans ma manière de gérer les affaires de la collectivité. En 2015, nous avons lancé 118 opérations de développement. Aujourd’hui, on a 157 projets en cours de réalisation. La quasi-totalité des routes des villages ont été revêtues. Le problème de l’AEP est réglé à 60%. Il n’y a que le arch d’Aït Mekla qui est sous-alimenté en eau potable. Le projet devant permettre de régler ce problème a été retardé à cause des oppositions de propriétaires terriens.

Cela ne veut pas dire que tout fonctionne à merveille. Il y a bien des carences à combler. Notre commune est très vaste. Elle compte plus de 42 000 habitants disséminés sur 22 villages. Des milliers d’habitations ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement. Mais nous avons des projets à lancer. La municipalité a bénéficié d’une enveloppe de 870 millions de dinars pour l’extension du réseau de distribution du gaz qui ne dessert actuellement que 40% de la population.



Le centre-ville offre une image désolante. Un citoyen a fait récemment une chute mortelle dans un regard laissé ouvert par un entrepreneur...

D’abord, je profite de cette occasion pour présenter, en mon nom et au nom de l’APC, nos sincères condoléances à la famille de la victime en l’assurant de notre profonde sympathie. A ce jour, personne ne peut dire comment ce drame est arrivé. Certains nous tiennent pour responsables de cet accident. Or, le projet d’aménagement lancé au centre-ville est chapeauté par la DUC de la wilaya.

Certes, les regards de visite ont été laissés ouverts et ils n’ont pas été balisés, mais on ne peut rien avancer tant que l’enquête n’a rien révélé. J’assure la population que toutes les routes du centre-ville seront revêtues. La DUC a réservé à cet effet 19 millions de dinars.

Les habitants doivent nous comprendre aussi. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. La commune fonctionne sans secrétaire général depuis plus d’un an. Nous n’avons ni chef de personnel, ni responsable de la voirie, ni comptable. Le service technique tourne avec un seul ingénieur alors que celui de la voirie a vu la moitié de son effectif partir à la retraite. Il ne nous reste que quatre éboueurs.

Nous avons deux camions qui assurent la collecte des ordures. Ils partent jusqu’au CET de Corso pour les jeter. Nous avons 7 minibus de transport scolaire, mais la plupart sont en panne. Nous manquons aussi de chauffeurs. Figurez-vous que nous n’avons pas de service du patrimoine ! Parfois on ne sait plus où donner de la tête.

Comment voulez-vous qu’il n’y ait pas de protestations. De plus, le contrôleur financier ne nous facilite pas la tâche. Parfois, il reste plusieurs mois pour approuver les dossiers que nous lui transmettons. Ensuite, il émet des réserves pour des choses banales. Notre service des marchés fonctionne avec un seul agent.

Pourquoi n’avez-vous pas remplacé tout ce beau monde qui est parti à la retraite ?

Ce n’est pas évident. Notre budget est très mince. Ensuite, il y a une instruction du Premier ministre qui nous interdit de recruter. Mais pour ce qui est du secrétaire général, l’ex-wali m’a autorisé à en ramener un qui soit compétent. J’ai proposé un licencié en droit qui était avocat durant plusieurs années, mais la Fonction publique a rejeté son dossier pour des raisons que j’ignore. Pour le reste, je ne pense pas que nous pourrons les remplacer bientôt. Nous sommes astreints d’abord à augmenter nos recettes.

Ce qui n’est pas aisé en raison de l’absence d’investissement et d’une zone d’activité digne de ce nom. Notre commune ne compte qu’une seule petite unité de fabrication de chaussettes. En 2017, nous risquons de ne pas avoir de quoi payer les salaires des travailleurs.