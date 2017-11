«Nés à l’étranger» omis

Réagissez

Le nouveau logiciel qui permet la délivrance du certificat de résidence par système informatique au niveau des mairies a, certes, le mérite d’accélérer ladite délivrance et de réduire le temps d’attente au guichet.

Néanmoins, les personnes nées à l’étranger se sont vu signifier que le système en question ne prévoit pas de code pour leur cas et, donc, il est impossible de leur remettre le certificat. C’est la surprise qu’ont eue des citoyens au niveau de l’annexe des 800 Logements de la mairie de Boumerdès.

Le responsable leur a recommandé de se déplacer au service principal de l’état civil jouxtant la mairie pour s’enquérir de la manière d’obtenir ce simple document souvent exigé par les administrations et les services sociaux. Au niveau de la mairie, on a expliqué aux citoyens concernés que le nouveau système n’a pas fait mention de leur cas et que la solution est d’avoir un certificat écrit à la main selon l’ancienne méthode.

Chose qui fut faite. Mais la question qui se pose est le pourquoi de cette omission ? Les concepteurs du logiciel informatique n’étaient-ils pas censés prévoir tous les cas de figure ? Pourquoi toujours contraindre le citoyen à des déplacements multiples ?