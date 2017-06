Naciria : Projet d’aménagement à l’arrêt

Réagissez

Inscrit en 2015, le projet d’aménagement des entrées est et ouest de la ville de Naciria n’a fait qu’accentuer l’anarchie régnant au chef-lieu. Entamé en mars de la même année, le chantier s’est arrêté à maintes reprises, causant d’énormes désagréments à la population. Le marché a été confié par la direction des travaux publics à l’Eurl Golden Scouar pour un montant de 45,8 millions de dinars. Le projet devait être achevé dans un délai de quatre mois. Mais l’entreprise engagée n’a pas mobilisé assez de moyens pour ce faire. Elle a abandonné le projet depuis plus de deux mois après avoir effectué des terrassements et posé du gravier à l’entrée ouest de la ville. Cet état de fait occasionne des désagréments aussi bien aux piétons qu’aux automobilistes à cause de la poussière, des eaux usées coulant à l’air libre et des monticules de gravats laissés çà et là. Les abribus se trouvant au bord de la RN12 ont été démontés, astreignant les voyageurs à attendre le transport sous la chaleur.