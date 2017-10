Réagissez

Après plus de sept ans d’attente, la frange juvénile de la commune de Naciria commence à douter des engagements des responsables de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) quant à l’ouverture de la piscine réalisée dans la localité.

«Les travaux de cette infrastructure sont bloqués depuis plusieurs mois. L’entrepreneur a réalisé 95% du projet. Il ne reste que la chaudière et le réseau du gaz, mais la DJS refuse de lui verser ses dus pour les installer», a affirmé un élu à l’APC, précisant que l’entreprise n’a perçu qu’une seule situation financière depuis l’entame du chantier.

Selon lui, la DJS n’aurait aucun motif valable à avancer pour justifier le blocage du projet. A présent, les amateurs de natation se déplacent jusqu’à la piscine des Issers pour pratiquer ce sport. Même la section locale de natation se dit durement pénalisée par cette situation.

«Nous avons une soixantaine d’adhérents et nous déboursons une moyenne de 20 millions, entre frais de transport et d’utilisation de la piscine des Issers. C’est trop, cela fait plus de cinq ans qu’on nous ressasse la même chose. Et après l’installation de la chaudière, on nous invoquera certainement le problème du personnel ou autre. On en a marre des promesses sans lendemain», a déclaré un membre du club.