Le budget de la commune de Naciria se réduit comme une peau de chagrin. En effet, cette année, seulement 10,7 millions de dinars (MDA) ont été consacrés au volet équipement et investissement sur le budget primitif.

Une somme de 40 MDA a été réservée à l’achèvement de la crèche communale, laissée à l’abandon depuis plus de 4 ans. Certains habitants estiment que les travaux restants nécessitent à peine 2 MDA. Si ladite infrastructure était livrée dans les délais, elle aurait pu être louée à un privé pour booster les revenus de la commune. Une enveloppe financière servira à l’élimination des points noirs du réseau routier du chef-lieu, tandis qu’une somme de un million de dinars a été consacrée à l’entretien des routes communales.

Le réseau défectueux de l’éclairage public, lui, sera rénové pour 1,7 MDA. Le reste du budget sera destiné à l’aménagement du siège de l’APC (1 MDA) et l’achat des bacs à ordures pour 500 000 DA. Malgré la baisse des recettes de l’APC, la taxe des ordures ménagères et celles liées au droit de place et d’indication ne sont jamais recouvertes par le trésorier intercommunal.

Aussi, 80% des exploitants des locaux commerciaux et des occupants des biens immobiliers de la commune ne s’acquittent pas du loyer.R. K.

Embouteillages sur la RN12 Le barrage fixe que dresse la Gendarmerie nationale sur l’axe de la RN12 reliant Si Mustapha à Thenia provoque d’énormes embouteillages, notamment en début de matinée.

La file des véhicules arrive parfois jusqu’à Si Mustapha. Même quand ils ne contrôlent pas les passagers, les gendarmes déposent des barres métalliques à la lisière de la chaussée, contraignant les automobilistes à réduire au maximum la vitesse. Cette manière de procéder importune énormément les usagers de cette importante voie. Certains soulignent que les gendarmes rétrécissent la route même quand ils sont absents ou dans leurs bureaux, de l’autre côté de la route.