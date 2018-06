Réagissez

Le problème des coupures électriques est loin d’être résolu à Naciria. Jeudi dernier, la population locale a rompu le jeûne dans le noir.

Le courant électrique s’est interrompu à une heure du f’tour et n’a été rétabli que vers 20h30 avant de s’interrompre à nouveau vers 21h, gâchant la soirée à plus d’un. Cette panne qui témoigne de la vulnérabilité des installations de Sonelgaz a suscité colère et indignation parmi les habitants et les commerçants, notamment les boulangers et les bouchers.

«J’ai subi près de 10 000 DA de pertes. Le courant s’est coupé dès que j’ai mis mes chariots de pain au four. Qui va me rembourser maintenant ?», se demande un boulanger, dépité. Un autre commerçant s’étonne du fait que le problème soit intervenu en temps normal.

«S’il y avait des intempéries ou autre aléa climatique on aurait compris, mais les coupures sont assez fréquentes hiver comme été», dénonce-t-il. Selon un employé de Sonelgaz, la coupure est survenue suite à un court-circuit au niveau d’un câble souterrain près du village Boudjelal El Ghorf. Pourtant, le gros du réseau urbain qui alimente la localité a été refait à coups de milliards de dinars en 2014.

Au lieu de se mettre à niveau et s’excuser auprès de ses clients, Sonelgaz va, comme à l’accoutumée, se contenter de nous adresser une mise au point pour nous communiquer les raisons de telles coupures sans toutefois donner de garantie qu’il y en aurait pas d’autres à l’avenir.