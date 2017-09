Naciria (Boumerdès) : La Sarl Gespim nous écrit

Réagissez

Usant de notre droit de réponse aux allégations du contenu de l’article «Projets de logements à Naciria : les souscripteurs dénoncent les lenteurs», paru dans El Watan du 03.08.2017, et étant le promoteur du projet des 76 LSP, nous apportons les correctifs et précisions ci-après : le projet en question a vu un début d’exécution d’environ 15% de réalisation (financé initialement et uniquement par le promoteur, avant qu’il ne soit exigé, 10 mois plus tard, un versement d’une avance de 20%. Ceci étant dit, en second lieu et concernant le paiement des supposées tranches, nous tenons à signaler l’existence d’un cahier des charges (qui reprend tous les éléments légaux et instructions officielles de gestion des opérations des LSP) dûment accepté, signé et légalisé par l’ensemble des souscripteurs, et qui comporte et offre un choix aux souscripteur à obtenir un crédit bancaire ou payer la totalité à la banque.

La gestion financière du crédit étant la spécialité des banques et non de notre entreprise qui «construit». De ce fait : 85% des postulants ont rempli totalement leurs obligations contractuelles, pour la majorité en obtenant un crédit, le reste en payant la totalité les concernant. Ceux-ci ont permis de donner une bonne cadence d’avancement des travaux. Le reste, un groupe d’une douzaine de personnes, ayant accepté, signé et légalisé le cahier des charges, a refusé et refuse de remplir leurs obligations commerciales et contractuelles. Leur logement se réalise grâce à l’apport des 85%. Cela s’appelle : vivre au crochet des autres. A ceux-là, il a été adressé 3 mises en demeure remises par huissier. Un dossier de remplacement des postulants récalcitrants a été présenté aux services de la wilaya pour procéder aux remplacements des gens ne tenant pas à leurs engagements, par des personnes «sérieuses» ayant à cœur de réaliser et à aider à réaliser leur logement dans de bonnes conditions et non de créer de faux problèmes.