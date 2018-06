Marchés de proximité : Le grand gâchis !

Réagissez

Les marchands ambulants boudent les marchés de proximité

Sur seize marchés que compte la wilaya, seuls trois sont opérationnels.

Un simple tour dans les différentes villes de la wilaya de Boumerdès donne un aperçu sur l’anarchie qui perdure au niveau des marchés de fruits et légumes.

Au Figuier, dans la commune de Boumerdès, la route du littoral est envahie par les marchands ambulants, dont les véhicules obstruent la circulation routière, alors que le marché de proximité situé en bordure est désespérément boudé par ces mêmes marchands qui y avaient leurs étals. Même constat à Tidjelabine, qui dépend de la même daïra, où le dimanche c’est la route dans son ensemble qui se transforme en marché hebdomadaire jusqu’au niveau de la cité.

Aux Issers, le marché y est quotidien. Le centre-ville devient une ruche inextricable, avec les immondices en prime. A Zemmouri, le marché se confond avec la gare routière. A Chabet El Ameur, dès que vous amorcez la pente de la voie principale, les achalandages vous agressent avec leurs prix exorbitants.

La liste est loin d’être exhaustive. Partout, c’est le même spectacle désolant. En fait, les marchés de proximité construits à coups de millions de dinars n’ont finalement servi à rien. Selon Mme Ababsa, directrice du commerce, sur 16 marchés de proximité, seuls 3 sont opérationnels.

Le refus des marchands d’intégrer ces marchés ne dépend pas de ses structures : «Il incombe aux responsables des collectivités locales d’obliger les commerçants à exercer uniquement au niveau de ces espaces.» Cela relève donc du ministère de l’Intérieur de tancer les élus locaux à assumer leurs responsabilités. Un élu répliquera : «Comment peut-on les obliger ? Avec quoi ? Il faut suivre des procédures pour obtenir la force publique.

Et puis, on risque de se mettre la population sur le dos.» De la gabegie. On aurait pu en faire l’économie si on avait par exemple récupéré les surfaces des anciens Souk El Fellah, comme celui du Figuier, bien situé, à proximité de la poissonnerie. Un petit aménagement à faibles frais aurait suffi. Là aussi, il y a empiétement des compétences. Les Souk El Fellah appartiennent aux Domaines.

Le dossier dépend donc du gouvernement qui doit statuer sur le sort de ces centaines, voire des milliers d’infrastructures fermées depuis des décennies. En résumé, bonnes ou mauvaises, les directions du commerce ont les poings liés pour intervenir efficacement au niveau des marchés.

Leur rôle est limité à la lutte contre la fraude en vérifiant la traçabilité des produits et leur conformité aux normes d’hygiène par le respect de la fabrication, conditionnement, transport, stockage et affichage. Elles ne peuvent, en effet, influer sur les prix que le marché affiche au gré des spéculateurs. Il est donc de la responsabilité des pouvoirs publics au plus haut niveau de revoir le système dans son ensemble et de rendre à César ce qui lui appartient.

La restructuration du secteur avec plus de prérogatives et le transfert des infrastructures commerciales vers le ministère de prédilection est une condition sine qua non pour l’assainissement d’une situation complexe et ingérable en cet état de fait. Dans ce contexte où les prérogatives des uns empiètent sur celles des autres, les points de vente et autres marchés de proximité circonstanciels deviennent une parenthèse très limitée.